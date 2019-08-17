Kocasinan Ülküspor Sezonu Açtı

17.08.2019 09:47

Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Ülküspor, sezonun ilk antrenmanını Sümer Stadı'nda yaptı.

Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Ülküspor, yeni sezon hazırlıklarına Sümer Stadı'nda yaptığı antrenmanla start verdi. Antrenmanı Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan da ziyaret etti. Ziyarette Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan'a isminin yazılı olduğu 38 sırt numaralı forma hediye edildi. Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, "Biz her zaman maddi ve manevi olarak destek vermeye hazırız. Taraftar olarak da destekleyeceğiz. Takım bizim takımımız, bizim camiamızın takımı, takımımıza sahip çıkacağız inşallah" diye konuşarak Kocasinan Ülküspor'a yeni sezonda başarılar diledi.

Takımın Teknik Direktörü İbrahim Sungur ise, "2019-2020 sezonu tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun. Bu sezon hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eksiklerimiz var tabi ki ama bunları gidereceğiz. Takviye yaptığımız oyuncular da var. Bir ayımız kaldı. Takımı toparlayarak bir yerlere gelmeye çalışacağız. Kimseye yenilmeyen bir takım olmaya çalışacağız. Geçtiğimiz yıl bizde oynayan ancak ayrılan oyuncular oldu onların yerine transfer yapacağız. Stoper, sağ ve sol kanatlar ile orta sahaya nokta transferler yapmayı düşünüyoruz. Biraz bu sene takımlar eşit gibi. Oyuncu topluluğu ortak dağıldı. Geçtiğimiz yıl Yahyalı elit oyuncuları toplayarak şampiyon olmuştu. Şimdi bu oyuncular diğer takımlara transfer oldu. Bu yıl takımlar biraz daha eşit gibi oldu zevkli bir sezon yaşayacağız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA