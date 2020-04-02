SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Kocasinan Ülküspor Antrenörü İbrahim Sungur Açıklaması - Spor
İbrahim Sungur, Kocasinan, Kayseri, Futbol, Spor

Kocasinan Ülküspor Antrenörü İbrahim Sungur Açıklaması

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor'da bekleyiş devam ediyor.

02.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:52
Kocasinan Ülküspor Antrenörü İbrahim Sungur Açıklaması

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Ülküspor'da bekleyiş devam ediyor.

Korona virüs nedeniyle profesyonel takımlarda olduğu gibi amatör takımlar da müsabakalara çıkamıyor. Kayseri Kocasinan Ülküspor da, liglerin tekrar başlayacağı günü bekleyen ekiplerden. Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin bitimine 4 hafta kala 29 puanla 8.sırada yer alan Kocasinan Ülküspor, liglerin oynanıp oynanmayacağı konusundaki belirsizliğin giderilmesini bekliyor.

Kocasinan Ülküspor antrenörü İbrahim Sungur "Malum dünya korana virüs salgınıyla çalkalanıyor ve ölümler oluyor. Bütün ülkeler bu konuda önlemler alıyor ve virüs dünya geneline yayıldı. Maalesef bizim ülkemizde de korana virüs vakaları ve ölümleri olmakta ancak bu konuda diğer ülkelere bakarak devlet olarak ve ulus olarak iyi durumdayız. Dünyada sadece futbol değil bütün spor faaliyetleri ve organizasyonları iptal olmuşken bizim ülkemizde de ertelenmesi en doğru karardı. Spor bakanımızın, Kulüpler Birliği ve futbol dahil diğer branş başkanlarımız aldığı karar doğrudur. Önce sağlık. İnşallah en kısa zamanda bu virüs biter ve çok sevdiğimiz futbol ve diğer branşlar devam eder. Allah, devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Neymar'ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti Spor
Neymar'ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti
G.Saray'dan ayrılmayı planlayan Falcao'nun yardımı gönülleri fethetti Spor
G.Saray'dan ayrılmayı planlayan Falcao'nun yardımı gönülleri fethetti
Koronavirüs nedeniyle verilen arada vatani görevini yapacak Spor
Koronavirüs nedeniyle verilen arada vatani görevini yapacak
Karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin Spor
Karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf Spor
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber Spor
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Timm Klose'nin paylaşımındaki yetişkin site detayı, sosyal medyanın diline düştü
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Mesut Özil, 80 milyon TL'lik evini doğum yapan Amine Gülşe'nin üzerine yaptırdı
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
Falcao, G.Saray'ın indirim talebini kabul etmedi ve Al Sadd ile anlaştı
Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışladı
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Hastanede yaşadıklarını ilk kez anlatan Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'daki görevinden ayrılabilir
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım
Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak
Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak
UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor
UEFA, 2019-2020 sezonunun tamamlanmasını istiyor
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Sıla Şeyma Subaşı Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Avrupa İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Kocasinan Ülküspor Antrenörü İbrahim Sungur Açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 15:49:07. #1.15#
title