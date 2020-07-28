Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, gazetecilerle buluştu Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Belediyeye ait Adnan Menderes Kent Ormanı'ndaki tesiste düzenlenen programda konuşan Kaplan, 24 Temmuz'un şehir dışında olması nedeniyle gecikmeli kutlayabildiklerini söyledi.

Gazetecilerin toplumu bilgilendirme konusunda önemli bir görev yaptığını belirten Kaplan, "Toplumun gelişmesine yön veren, ışık tutan demokrasi içerisinde yanlışı, doğruyu millete objektif gözle aktaran basın mensuplarıdır. Yereliyle, ulusalıyla tüm basın bizim için değerlidir." dedi.

Programda 27 yaşına giren gazeteci Kamil Kazankaya için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Kaplan, programın sonunda etkinliğe katılan gazetecilere çiçek hediye etti.

Kaynak: AA