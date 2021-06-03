Kocaelispor'un efsanesi Süper Lig hedefi için umutlu konuştu
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Kocaelispor'un efsanesi Süper Lig hedefi için umutlu konuştu

Kocaelispor'un efsanesi Süper Lig hedefi için umutlu konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uzun yıllar forma giyerek efsane futbolcularından biri olduğu Kocaelispor'un şampiyonluğunu değerlendiren Kaan Dobra, "Zor bir işi başardılar, umarım çok kısa bir zamanda Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Uzun yıllar forma giyerek efsane futbolcularından biri olduğu Kocaelispor'un şampiyonluğunu değerlendiren Kaan Dobra, "Zor bir işi başardılar, umarım çok kısa bir zamanda Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Misli.com 2. Lig play-off finalinde ezeli rakibi Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek 1. Lig'e çıkan Kocaelispor, hedeflenen Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Aslen Polonyalı olan ancak Türk vatandaşlığı alıp futbolu bıraktıktan sonra da yaşamını Türkiye'de sürdüren Kocaelispor'un efsane futbolcusu 49 yaşındaki Kaan Dobra (Dobrowski) ise Kocaelispor'un şampiyonluğunu İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kocaelispor'u şampiyonluk için kutlayan Dobra, kulübün 1. Lig'de işinin daha zor olduğunu ancak başaracaklarına inandığını ifade etti.

"Yaklaşık 10 sene Kocaelispor'da futbol oynadım"

Kocaelispor kariyerinde güzel başarılar elde ettiğini anlatan Kaan Dobra, "1994'de Polonya'da oynarken Türkiye'den bir haber geldi. Mehmet Sadık Efe rahmetli bir başkan Polonya'ya geldi orada tanıştık güzel bir teklif sundu. 94 senesinde Ağustos 1 itibariyle Kocaelispor'da güzel bir spor hayatım başladı. Buraya geldik 1994'de başladım. 2007'ye kadar benim futbol hayatım böyle sürdü yaklaşık 10 sene Kocaelispor'da futbol oynadım. Güzel bir süreç, güzel bir başarı. İki kere Türkiye şampiyonu olduk, Süper Lig'de güzel bir başarı yakaladık. Kulüpte güzel bir oyun oynadık. Güzel zaman geçirdim" ifadelerini kullandı.

"Umarım çok kısa bir zamanda Süper Lig'e çıkacağız"

Kocaelispor'un şampiyon olmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Kaan Dobra, kulübün en kısa zamanda Süper Lig'de olacağına inandığını dile getirdi. Kocaelispor'un, Süper Lig'i hak ettiğini sözlerine ekleyen Dobra, "Şimdi yavaş yavaş kulüp güzel bir yere ulaşıyor, Süper Lig'e yakışıyor. 1. Lig'e çıkmak kolay değil, güzel bir başarı, herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Zor bir işi başardılar, umarım çok kısa bir zamanda Süper Lig'e çıkacağız hep birlikte, bunu yaşayacağız. Zor iş bekliyor onları. 2. Lig'de oynamak evet biraz daha kolay. 1. Lig'den Süper Lig'e herkes çıkmak istiyor. Şimdi güzel bir hava yakaladılar, bu havadan dolayı biraz daha kolay olacak. Kocaelispor'un çok büyük bir taraftarı var. O taraftar her zaman yardımcı oluyor, daha kolay oluyor. Büyük bir kulüp, büyük bir camia. Sadece iyi konsantre olmaları gerekiyor. Bence güzel günler bekliyor Kocaelispor'u, ben öyle düşünüyorum. İzmit'e Süper Lig yakışıyor, umarım en kısa zamanda hep beraber Süper Lig'e ulaşırız" diye konuştu. - KOCAELİ

Kocaelispor'un efsanesi Süper Lig hedefi için umutlu konuştu
Kocaelispor'un efsanesi Süper Lig hedefi için umutlu konuştu
Kocaelispor'un efsanesi Süper Lig hedefi için umutlu konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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