Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
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Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor

Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

TRABZON'da koronavirüs nedeniyle yaşadığı solunum yetmezliği nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde entübeye alınan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın (62) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

TRABZON'da koronavirüs nedeniyle yaşadığı solunum yetmezliği nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde entübeye alınan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın (62) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Kocaelispor'da teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Reşit Akçay, geçirdiği koronavirüs sonrası evinde oksijen ve ilaç tedavisi görürken, 5 gün önce solunum sıkıntısının artması nedeniyle, KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Akçay, 2 gün önce solunum sıkıntısının artması üzerine önce solunum cihazına bağlandı.

Tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Deneyimli teknik adamın makineye bağlı olarak tedavi gördüğü kaydedilen açıklamada, "Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlı olarak takip edilmekte olan hastamızın yaşamsal fonksiyonları stabil olarak seyretmekte olup bir önceki bilgilendirmeden itibaren durumunda değişiklik bulunmamaktadır" denildi.Süper Lig'de ilk olarak Trabzonspor'u çalıştıran Mustafa Reşit Akçay, daha sonra Akhisar Belediye, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nde görev aldı.

Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal

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