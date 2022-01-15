Spor Toto 1. Lig'de 1-2 biten Kocaelispor- Mke Ankaragücü maçının ardından teknik direktörler değerlendirmede bulundu. Mustafa Reşit Akçay, "Kocaelispor isterse uzaydan hoca getirir" dedi, Mustafa Dalcı ise "Türk futbolunda hoca kıyımı var. Hoca göndermek çözüm değil" sözlerini kaydetti.

Spor Toto 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan Kocaelispor 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Zor müsabaka oynadık. Hafta içinde yaptığımız rakibimizle ilgili değerlendirmelerin rakip adına daha avantajlı olması bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Ama sporcularımı tebrik ediyorum, onurlu mücadele verdiler. Skorlar ruhsal ve psikolojik olarak hepimizi ve taraftarımızı olumsuz etkiliyor. Bunların geçici olduğunu düşünüyoruz. Mağlubiyetlerimize baktığımızda kritik anlarda, kritik hatalardan oluşuyor. Daha iyi olacak mıyız? Evet. Klasik sözdür ama transferlerimiz geldikten sonra daha başarılı takım olacağız. Ümraniye maçı ve bu maçta sahadaki oyuncuların tavırları bunu gösteriyor. Üzgünüz. Kendi evimizde, taraftarımızın önünde yenilmek hoş bir durum değil" dedi.

"Şampiyonluk baskısı bizi çok üzüyor"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam Akçay şu sözleri kaydetti:

"Bu takımın şampiyonlukla ilgili hikayeyi yazmasını bana göre çok fazla istiyoruz. Ne kadar doğru? Bunu bir daha gözden geçirmek lazım. Süper Lig'e çıkmayı kim istemez! Psikolojik olarak baskı altındayız. Taraftarımız çok büyük baskı altında. Bu baskı da yönetimi, bizi, herkesi oldukça üzüyor. Ama biz strateji de geliştiriyoruz. 5-6 hafta zor rakiplerle oynuyoruz. Kocaeli biz olsak da olmasak da bunun üstesinden gelir."

"Giderken kimseye zorluk çıkarmayız"

Amaçlarının para olmadığını vurgulayan Akçay, "Bizim sözleşmelerimiz ve karakterimiz hiçbir camiaya zorluklar çıkarmaz. Amacımız para değil. Antrenörlüğe başladığımızdan beri başarıya odaklanmışız. Buradaki stratejilerdeki bazı eksiklikler, gecikmeler veya yaklaşık 2 aydan beri kırmızı kartlar, sakatlıklar, cezalar, hakem hataları gibi talihsizlikler yaşıyoruz. Bunları konuşmayı çok uygun bulmuyorum. Mazeret buluyormuşum gibi oluyor" diye konuştu.

"Fatih Terim de gidiyor, ne var yani!"

Kendisini istifaya çağıran kişilerin seviyeyi kaçırdıklarını dile getiren Akçay, "Bana 'istifa' derken adam 's' ile başlayan 'defol git' diyor. Bunun bir nezaketi vardır. 'Başarısızsın. Hadi git buradan' diyebilirsin ama o kelime ne? Nezaket ve diplomasi var. Gazeteci de olabilirsin. Beni sen mi büyüttün? Seviyeyi kaçırmayalım. Biz gideriz, ne var yani. Fatih Terim, Arsene Wenger de gidiyor. Biz de gideriz. Her şeyi çözecekse gideriz tabi. Seviyeyi kaçırmayalım. Yönetimimiz çok kaliteli. Biz yönetimin önünü açarız. Ama ben saygı dilenmem. İş yaparım. Ben emekçiyim, işçiyim. Askerim. Ben çalışırım. Beğenen beğenir. Saygıyı kimseden dilenmem. Allah'tan beklerim" şeklinde konuştu.

"Şapkadan tavşan mı çıkacak?"

Teknik olarak oyuncularının iyi mücadele ettiklerini düşündüğünü belirten Akçay, "Talihsizliklerle, onların arkasına sığınıp gitmek doğru değil ama takım oluşturmak kolay değil. Hata vardır. Bizler de yapmış olabiliriz. Çözüm nedir? Biz gideceğiz. Bir başka teknik ekip gelecek. Şartları değiştirmediğiniz sürece ne fark edecek? Şapkadan tavşan mı çıkacak? Daha iyisini yapan gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Bizler de birilerinin yerine geldik. Bunlar olabilir. Yönetim bugün 'Git' desin, giderim. Ama beni atlayın, başka bir şeyler var. Benim tazminatım yok, param maram yok. Ben zor değilim. 'Bavulunu topla' derler toplarım. Çalışırken de en mükemmelini çalışırım. Adam bana 'S.. ol git' diyor. Bana bunu diyorsun da niye yani, ne işin var benimle. Gazeteciler ve taraftar üzerime oynuyor" ifadelerini kullandı.

"Transferde sezon başı hatalarını yapmamak lazım"

Transferle ilgili açıklamayı kulüp yönetiminin yapacağını aktaran Akçay, "Sezon başında transferde yaptığımız hataları bu dönemde yapmamak lazım. İstediğiniz oyuncuları bu dönemde alma şansınız yok. Ekonomik olarak güçlü kasanız yoksa hiçbir oyuncuyu buraya taşıyamazsınız. Camia yönetim ve belediye işbirliği ile iyi gidiyor. Biz gideriz ne var yani. Kocaelispor uzaydan bile antrenör getirebilir. O gücü var. Niye olmasın? Önümüzdeki hafta transferlerin büyük bölümünün gerçekleşme ihtimali var" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Dalcı: "Büyük camialar bu maçları avantaja çevirmek ister"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise "Rakibimiz inanılmaz bir mücadele verdi. Zor maç olacağını biliyorduk. Oyuncularımız söylediklerimizi harfiyen yerine getirdi. Golü yedikten sonra biraz moral bozukluğu oldu. Soyunma odasına önde girmek iyi olurdu. İkinci yarı rakip tamamen ikinci bölge savunması yapıp hızlı hücum yapmak istedi. Bu tarz büyük camialar bu tarz maçları avantaj olarak kullanmak ister. Şampiyonluğa oynayan takımı yenmek moral verir. Maçın zorluğu buradaydı" dedi.

Dalcı, Mustafa Reşit Akçay'a sahip çıktı

Teknik direktör göndermenin çözüm olmadığını söyleyen Dalcı, "Büyük camialar birliktelik sağladığında ciddi güce sahip olur. Reşit Akçay hocamız değerli bir hocamız. Kocaeli camiasına şunu demek isterim; birlik olunursa Kocaelispor bu zorluktan çıkacaktır. Hocamız da gerekeni yapıyordur. Oyunculara destek vermek ve maçın 90 dakikasını sabırla beklemek bana göre en güzelidir. Başarı kısa vadede gelmez. Sabırlı ve istikrarlı gitmeyi gerektirir. Hocasına inanan bir yönetim var. Bu zorluklar ancak destek olunursa atlatılabilir. Birlik olunursa güçlü olunur. Türk futbolunda böyle bir hoca kıyımı var. Birlik olmak ve sabırlı olmak en doğrusu. Uzun vadede mutlaka başarı gelecektir" diye konuştu. - KOCAELİ