Kocaeli Valiliği Jandarma (Fetö- Pdy) Basın Duyurusu 30.07.2021
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Kocaeli Valiliği Jandarma (Fetö- Pdy) Basın Duyurusu 30.07.2021

Kocaeli Valiliği Jandarma (Fetö- Pdy) Basın Duyurusu 30.07.2021
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve illegal yollarla yurt dışına çıkmalarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 28. 07. 2021 günü saat 23.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve illegal yollarla yurt dışına çıkmalarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 28. 07. 2021 günü saat 23. 00 sıralarında Kocaeli ili Gebze İlçesi Balçık mahallesinde yapılan operasyonda yurt dışına kaçma girişiminde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi eski emniyet mensubu (4) şüpheli şahıs yakalanmıştır. Olayla ilgili yakalanan şahıslar gözaltına alınarak adli tahkikat başlatılmıştır.

İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

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