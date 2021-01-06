Kocaeli'nde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dere kenarındaki ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kavak mahallesi D-130 Karayolu üstü siteler mevkisinde bir sitenin çöp konteynerinin yanında insana ait olabileceğinden şüphelenilen deri parçaları görüldüğü ihbarı üzerine polis inceleme başlattı.

Ekipler, çevrede yaptığı incelemede siteye yakın dere kenarında ağaçlık alanda hayvanların parçalamış olabileceği düşünülen bir erkek cesedi buldu.

Ceset üzerinde yapılan aramada, ailesinin yaklaşık 1 ay önce kayıp olduğunu bildirdiği S.N.Ş'ye (22) ait kimlik belgesi çıktı. Cesedin yanında pompalı tüfek, çantasında ise bir miktar siyanür olduğu belirlenen kimyasal madde görüldü.

Sakarya'dan gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü KBRN ekipleri, kimyasal maddelere karşı özel kıyafet giyerek ölçüm cihazıyla bölgede inceleme yaptı.

Kimlik belgesinde adı yazan S.N.Ş'nin 3 ay önce Batman'dan Kocaeli'ne geldiği, Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede çalıştığı, 7 Aralık'tan itibaren kendisinden haber alınamadığı ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas