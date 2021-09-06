Kocaeli Jeet Kune Do'da Dünya şampiyonu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli Jeet Kune Do'da Dünya şampiyonu oldu

Kocaeli Jeet Kune Do'da Dünya şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana'da düzenlenen Jeet Kune Do 1. Dünya Kulüpler Şampiyonasına katılan Kocaeli Seka Kağıtspor Kulübü, tüm kulüpler içerisinde aldığı derecelerle Dünya şampiyonu oldu.

Adana'da düzenlenen Jeet Kune Do 1. Dünya Kulüpler Şampiyonasına katılan Kocaeli Seka Kağıtspor Kulübü, tüm kulüpler içerisinde aldığı derecelerle Dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu, Dünya Jeet Kune Do Federasyonu ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği, "Jeet Kune Do 1. Dünya Kulüpler Şampiyonası", 29 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 109'u Türkiye, 64'ü yabancı olmak üzere toplam 173 sporcu katıldı. Türkiye'nin birinci olduğu sıralamada Kazakistan ikinci, Azerbaycan üçüncü, Macaristan dördüncü oldu.

Seka Kağıtspor'dan başarı

Kocaeli Seka Kağıtspor Kulübü ise tüm kulüpler içerisinde aldığı derecelerle dünya şampiyonu oldu. SEKA Kağıtspor Kulübü sporcularından Samet Ulusoy (63,5 kg), Ferhing Kara (87 kg), Muaz Akdoğan (60 kg), Sedat Göçer (90+ kg), Emirhan Macit (70 kg) birinci olurken, Muhammet Akbulut (63,5), Onur Kaan Polat (65 kg), Batur Yalçınöz (67 kg), Huzaife Kamalmaz (78 kg), Faruk Sami Bilgin (74,5 kg), Valiullah Baguian (57 kg) ikinci, Omar Amir (63,5 kg) üçüncü oldu. Seka Kağıtspor JKD takımı 5 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya alarak toplam 12 madalyayla dünyanın en başarılı kulübü olmayı başardı. Ayrıca Kağıtsporlu Samet Ulusoy şampiyonanın en iyi sporcusu seçilirken, Kağıtsporlu Muaz Akdoğan en teknik sporcu seçildi. Daha önce Sri Lanka ve Hindistan'dan birincilikle dönen ve Tayland'da dünya şampiyonu alan Ferhing Kara bu şampiyonada da 87 kiloda birinci oldu.

İstiklal Marşı okutuldu

Türkiye, Azerbaycan, Cezayir, Amerika Birleşik Devletleri, Komor Adaları, Etiyopya, Suriye, İrlanda, Fas, Kazakistan, Rusya, Mali, Kırgızistan, Macaristan, İtalya, Doğu Türkistan, Özbekistan, Türkmenistan, Burkina Faso ve Afganistan gibi çok sayıda ülkenin katıldığı şampiyonada birincilik alanlar için tek tek İstiklal Marşı okutuldu. Şampiyonada, Sijo Yüksel Yılmaz yerli ve yabancı ülke antrenörlerine Uluslararası Antrenörlük Semineri verdi. Ardından Uluslararası Hakemlik Semineri düzenlendi. Seminerlere katılanlar belgelerini aldılar.

Katılımcılar

Şampiyonaya Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ahmed Mohamed Abdullatif, Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, Kazaksitan Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Murad Umarov, Macaristan Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ferenc Horvath Privat, Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Halkla İlişkiler Direktörü Abdulkadir Yiğit, Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Başdanışman ve Uluslararası Koordinatörü Ahmed Vahba, Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Teknoloji ve Medya Direktörü Frederick Intrater, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Sarıçam Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Gül, Adana JKD Temsilcisi Metin Ufuk, Teknik Kurul Başkan Yardımcısı Enis Karaali katıldı. - KOCAELİ

Kocaeli Jeet Kune Do'da Dünya şampiyonu oldu
Kocaeli Jeet Kune Do'da Dünya şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Mesut Akusta
Spor Marcao Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocaeli Jeet Kune Do'da Dünya şampiyonu oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:26:40. #1.14#

title