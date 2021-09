Kocaeli Jeet Kune Do'da Dünya şampiyonu oldu

Adana'da düzenlenen Jeet Kune Do 1. Dünya Kulüpler Şampiyonasına katılan Kocaeli Seka Kağıtspor Kulübü, tüm kulüpler içerisinde aldığı derecelerle Dünya şampiyonu oldu.

Uluslararası Jeet Kune Do Federasyonu, Dünya Jeet Kune Do Federasyonu ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği, "Jeet Kune Do 1. Dünya Kulüpler Şampiyonası", 29 Ağustos- 2 Eylül tarihleri arasında Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 109'u Türkiye, 64'ü yabancı olmak üzere toplam 173 sporcu katıldı. Türkiye'nin birinci olduğu sıralamada Kazakistan ikinci, Azerbaycan üçüncü, Macaristan dördüncü oldu.

Seka Kağıtspor'dan başarı

Kocaeli Seka Kağıtspor Kulübü ise tüm kulüpler içerisinde aldığı derecelerle dünya şampiyonu oldu. SEKA Kağıtspor Kulübü sporcularından Samet Ulusoy (63,5 kg), Ferhing Kara (87 kg), Muaz Akdoğan (60 kg), Sedat Göçer (90+ kg), Emirhan Macit (70 kg) birinci olurken, Muhammet Akbulut (63,5), Onur Kaan Polat (65 kg), Batur Yalçınöz (67 kg), Huzaife Kamalmaz (78 kg), Faruk Sami Bilgin (74,5 kg), Valiullah Baguian (57 kg) ikinci, Omar Amir (63,5 kg) üçüncü oldu. Seka Kağıtspor JKD takımı 5 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya alarak toplam 12 madalyayla dünyanın en başarılı kulübü olmayı başardı. Ayrıca Kağıtsporlu Samet Ulusoy şampiyonanın en iyi sporcusu seçilirken, Kağıtsporlu Muaz Akdoğan en teknik sporcu seçildi. Daha önce Sri Lanka ve Hindistan'dan birincilikle dönen ve Tayland'da dünya şampiyonu alan Ferhing Kara bu şampiyonada da 87 kiloda birinci oldu.

İstiklal Marşı okutuldu

Türkiye, Azerbaycan, Cezayir, Amerika Birleşik Devletleri, Komor Adaları, Etiyopya, Suriye, İrlanda, Fas, Kazakistan, Rusya, Mali, Kırgızistan, Macaristan, İtalya, Doğu Türkistan, Özbekistan, Türkmenistan, Burkina Faso ve Afganistan gibi çok sayıda ülkenin katıldığı şampiyonada birincilik alanlar için tek tek İstiklal Marşı okutuldu. Şampiyonada, Sijo Yüksel Yılmaz yerli ve yabancı ülke antrenörlerine Uluslararası Antrenörlük Semineri verdi. Ardından Uluslararası Hakemlik Semineri düzenlendi. Seminerlere katılanlar belgelerini aldılar.

Katılımcılar

Şampiyonaya Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ahmed Mohamed Abdullatif, Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz, Kazaksitan Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Murad Umarov, Macaristan Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı Ferenc Horvath Privat, Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Halkla İlişkiler Direktörü Abdulkadir Yiğit, Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Başdanışman ve Uluslararası Koordinatörü Ahmed Vahba, Dünya Jeet Kune Do Federasyonu Teknoloji ve Medya Direktörü Frederick Intrater, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Sarıçam Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Gül, Adana JKD Temsilcisi Metin Ufuk, Teknik Kurul Başkan Yardımcısı Enis Karaali katıldı. - KOCAELİ

