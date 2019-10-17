Kocaeli'deki cinayet
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşandığı eşini tarafından silahla öldürülen kadın, Sakarya'da toprağa verildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşandığı eşini tarafından silahla öldürülen kadın, Sakarya'da toprağa verildi.
Kocaeli'den alınan Ayşe Acar'ın (36) cenazesi, Hendek ilçesine bağlı Lütfiyeköşk Mahallesi Yukarı Camisine getirildi.
Burada Acar'ın yakınlarının üzüntü yaşadığı görüldü.
Acar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Lütfiyeköşk Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
Olay
Dün, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kerem T. (44) takip ettiği eski eşi Ayşe Acar'a Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karaca Sokak'taki müşteri hizmetleri merkezinde doğalgaz aboneliği işlemi yaptırdığı sırada ateş etmiş, Acar, olay yerinde hayatını kaybetmişti.