Kocaeli'de yangın çıkan evde maddi hasar oluştu
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Kocaeli'de yangın çıkan evde maddi hasar oluştu

22.02.2021 08:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 08:36
Kocaeli'de yangın çıkan evde maddi hasar oluştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 28 Haziran Mahallesi Ercan Sokak üzerinde bulunan Ramazan S'ye ait 3 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevler çatıyı da etkisi altına aldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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