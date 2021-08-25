Kocaeli'de terör operasyonu: 3 gözaltı
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Kocaeli'de terör operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli'de terör operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin üç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin üç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapıldığını tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan şahısların kimlikleri tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Çayırova, Dilovası ve Gebze'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen E.U., H.G. ve C.Ç. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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