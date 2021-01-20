Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri sonucu yoğun bakımda doluluk oranı azaldı
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri sonucu yoğun bakımda doluluk oranı azaldı

20.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:22
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri sonucu yoğun bakımda doluluk oranı azaldı

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonucu yoğun bakımda doluluk oranının azaldığını bildirdi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonucu yoğun bakımda doluluk oranının azaldığını bildirdi.

Pehlevan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sonuç verdiğini söyledi.

Servis doluluk oranının yüzde 30'lara düştüğünü belirten Pehlevan, "Yoğun bakım doluluk oranı azaldı, yüzde 54 seviyelerinde, ventilatör doluluk oranlarımız da yüzde 30'larda. Bunlar, tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor. Ama bu bizi yanıltmasın. Önlemler konusunda kesinlikle gevşemememiz lazım. Aşılama çalışmalarımızla beraber maske, mesafe ve hijyene kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Bu ihmal etmeye gelmez. Son hasta taburcu olana kadar önlemleri asla gevşetmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür eden Pehlevan, "Sağlık personelimiz gerçekten çok yoruldu. Ama ortada alınmış bir sonuç var. Bu durum da sağlık personelimizin moralini yükseltti." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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