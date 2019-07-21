Kocaeli'de hırsızlık iddiası

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişiden biri yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçesi Ulaşlı Mahallesinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Plakası belirlenen otomobili takibe alan ekipler, aracı durdurmak istedi.

İkazlara uymayan şüpheliler, 4 Temmuz Mahallesi'nde araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı.

Şüphelilerden M.F.K. (26) ekiplerce gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Firari şüphelilerden birisinin, ayağındaki terlikleri olay yerinde bırakarak kaçtığı tespit edildi.

Terk edilen otomobilin bagajında giysiler ve LCD televizyon ele geçirildi.

Kaynak: AA