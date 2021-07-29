Kocaeli'de bir kişi tartıştığı komşusu tarafından tabancayla yaralandı
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Kocaeli'de bir kişi tartıştığı komşusu tarafından tabancayla yaralandı

Kocaeli'de bir kişi tartıştığı komşusu tarafından tabancayla yaralandı
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi, tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi, tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Körfezkent 4. Etap Sitesi'nde ikamet eden M.K, önceden aralarında husumet bulunan komşusu Mehmet Bahadır E. ile site içinde bir iş yerinde buluştu.

Tartışmaya başlayan ikiliden M.K, tabancayla komşusuna ateş etti.

Bacağına iki mermi çekirdeği isabet eden Mehmet Bahadır E, Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli ise polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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