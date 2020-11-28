Kocaeli'de Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları başladı
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Kocaeli'de Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları başladı

28.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:42
Kocaeli'de Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları başladı

Kocaeli'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları başladı.

Kocaeli'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları başladı.

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenleniyor.

İzmit ilçesindeki Kocaeli Atlı Spor Kulübü alanında yapılan yarışmalara, Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Antalya'dan 60 sporcu katılıyor.

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Müsabakalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallar uygulanıyor.

Yarın sona erecek yarışmaya katılan her sporcuya kokart, dereceye girenlere ise kupa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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