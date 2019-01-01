Kocaali Belediye Başkanı Acar, Çalışmalarını Anlattı

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, 24 saat vatandaşların hizmetinde olduklarını belirtti.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil toplum örgütleri ve ilçe halkının desteğini alarak iki dönemdir belediye başkanlığı hizmetini sürdürdüğünü söyledi.

Hükümet, milletvekilleri ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun katkılarıyla ilçede başta içme suyu, alt yapı ve dere ıslah çalışmalarını bitirdiklerini bildiren Acar, "Bugün ailelerimiz, gençlerimiz, yaşlılarımız yürüyüş yollarında gezmeye devam ediyor. İlçe merkezine en uzak mahallerimize sıcak asfalt serdik, 64 oyun parkı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Acar, ulaşım konusunda da ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, "Hendek-Kirazlı yönünden gelen araçların ilçe merkezine girmeden Ortaköy-Gümüşoluk kavşağından Kocaali-Akçakoca yoluna kadar çıkmaları için 2 kilometre yolu yeniden yaparak ulaşımlarını sağladık. Bu vesileyle ilçe merkezindeki trafiği hafifletmiş olduk. Tesislerimizi, parklarımızı ve diğer kalıcı eserlerimizi korumak ve kollamak, vatandaşlarımızın asli görevidir. Vatandaşlarımız 10 yıllık dönemimizde yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda olduğunu hem yerel hem de genel seçimlerde verdikleri oylarla gösterdi. AK Parti'ye, bizlere güvenlerini diğer partilere büyük fark atarak göstermiş oldular." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA