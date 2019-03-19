Kobi'lerin İhracatçı Olabilmesi İçin Eğitim Seferberliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirilmesi amacıyla Erzurum'da "KOBİ İhracat Seferberliği" eğitim programı düzenlendi.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen ve çok sayıda KOBİ temsilcisi ile girişimci üniversite öğrencisinin katıldığı programda, "Doğu Anadolu'daki KOBİ'lere ihracat destekleri, ihracat finansmanı ve Türk Eximbank kredileri ile e-İhracat Pazar Analizi, TİM-TEB Girişim Evi tanıtımı ve destek programları" konularında bilgi verildi.

TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) bağlı yaklaşık 4 milyon işletme bulunduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 83 bin ihracatçı firma olduğunu ifade eden Alkin, "TİM olarak Türkiye'nin dört bir yanında 'KOBİ İhracat Seferberliği' eğitim programı düzenleyerek, bölgedeki girişimcileri ihracata özendirecek şekilde, bir işletmenin ilk defa ihracata yönelmesi durumunda yapılması gerekenler ve ne tür destekler sağlandığı konularında eğitim veriyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Türk Eximbank ve bunlara benzer kuruluşları bir araya getirmek suretiyle 2 günlük eğitim programı organize ettiklerini aktaran Alkin, KOBİ'lere ihracatın usul ve esasları, finans anlamında Eximbank'ın ne tür destekler verdiği ve KOSGEB'in yürüttüğü programların anlatıldığını bildirdi.

"Amacımız bölgelerdeki ihracatçı sayısını artırmak"

Mevcut ihracatçı firma sayısına yeni firmalar katmayı hedeflediklerini vurgulayan Alkin, "Programda yükseköğretim okullarından mezun olmaya hazır olan genç girişimcilerimiz var, bu kişilere Teknopark ile girişim evlerinde nasıl girişimci ve ihracatçı olacaklarına dair eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda bu tür programlarda bölgemizdeki KOBİ ve üniversiteden mezun olacak genç girişimcileri motive ediyoruz. Amacımız her bölgedeki ihracatçı sayısını artırmak." diye konuştu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver de TİM tarafından ilki şubat ayında Gaziantep'te "TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi" adıyla düzenlenen, açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerin ikincisinin de DAİB ev sahipliğinde "TİM Doğu Anadolu Meclisi" ismiyle Erzurum'da gerçekleştirildiğini ve programın çok verimli geçtiğini söyledi.

Kamu kurumlarındaki üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen programda, bölgedeki çok sayıda ihracatçı firmanın sıkıntılarının ele alındığını hatırlatan Tanrıver, "TİM Doğu Anadolu Meclisi programında ihracatçıların bütün sorunları ele alındı. Program çok başarılı geçti. Türkiye'de yaklaşık 15 senedir yükselen ihracat ivmesi var. KOBİ'lerin ihracat içindeki payını artırabilmek amacıyla 'KOBİ İhracat Seferberliği' başlatıldı ve bu program Türkiye'de ilk kez Erzurum'da yapılıyor." dedi.

Erzurum'daki "KOBİ İhracat Seferberliği" eğitim programı, yarın gerçekleştirilecek oturumların ardından sona erecek.

Kaynak: AA