KOBİ'lere fikirlerinizi pazara taşıyın çağrısı

Her yıl Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından kutlanan Patent haftasının 2021 teması 'Fikri Mülkiyet ve KOBİ: Fikirlerinizi Pazara Taşıyın' temasıyla kutlanıyor.

Her yıl Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından kutlanan Patent haftasının 2021 teması 'Fikri Mülkiyet ve KOBİ: Fikirlerinizi Pazara Taşıyın' temasıyla kutlanıyor. Ticarileşme konusuna vurgu yapılan temada KOBİ'lerin ticari ekosistemdeki yerine de dikkat çekiliyor.

Her yıl Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından kutlanan Patent haftasının 2021 teması 'Fikri Mülkiyet ve KOBİ: Fikirlerinizi Pazara Taşıyın' temasıyla kutlanıyor. Ticarileşme konusuna vurgu yapılan temada KOBİ'lerin ticari ekosistemdeki yerine de dikkat çekiliyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, dünyada pandemiyle birlikte yerlileşme yönünde bir akımın ortaya çıktığını ve mevcut durumda KOBİ'lerin öne çıktığına dikkat çekti. Akbulut, "Pandemi dünyadaki birçok ülkeye kendi kendine yetebilme kavramının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu parametreden yola çıkarak ticari ekosisteme hızlı adapte olan KOBİ'lerin de önemi bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle Türkiye'deki işletmelerin yüzde 90'ının KOBİ'lerden oluşması pandemiye karşı daha fazla direnç göstermemizde etkili oldu" ifadelerini kullandı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün KOBİ'lerin önemine işaret ettiğini dile getiren Akbulut, "WIPO bu yıl için 'Fikri Mülkiyet ve KOBİ: Fikirlerinizi Pazara Taşıyın' temasıyla 26 Nisan Patent haftasını kutluyor. Bu vesileyle fikir ve buluşların gelişmesine, katma değer oluşturulmasına, fikri ve mülkiyet hakların korunmasına katkı sunmak için çalışmalar yapan ve üreten herkesin '26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası' kutlu olsun" diye konuştu.

"5 ihracatçıdan 4'ü risk altında"

KOBİ'lerin bir yönüyle ticarileşmenin de merkezi konumunda olduğuna vurgu yapan Akbulut, "Çünkü ortaya çıkan ihtiyaçların çözümü konusunda yapılan her hamle bir yönden buluşa giden yolcuğu da başlatıyor" dedi.

Türkiye'deki KOBİ'lerin pandemi döneminde hızlı refleks gösterdiğini ve çarkları döndürmeye devam ettiğine dikkat çeken Akbulut, "Bunun dışında KOBİ'lerimiz ihracat tarafında da kritik bir yere sahip. Ancak verileri incelediğimizde bugün her beş ihracatçıdan dördü gümrüklerde mallarına el konma, taklit edilme ve maddi manevi ciddi hak kayıplarına uğrama konusunda büyük risk altında" açıklamalarında bulundu.

"Sınai mülkiyet hamleleri yatırım getirdi"

Birçok ülkede sınai mülkiyet haklarının yatırımcı çekme konusunda önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Akbulut, "Türkiye'de girişimlere yapılan yatırımların 2021'in ilk çeyreğinde rekor tazelediğinizi görüyoruz. Burada bilinen markaların ortaya atmış olduğu fikirleri koruma altına alması yatırımcı iştahının da açılmasında etkili oluyor. İlk çeyrekte Türkiye'deki girişimler; melek yatırımcı ve girişim sermayesi 62 yatırım turunda 509 milyon dolar yatırım aldı. Pandeminin etkisinde 2020 yılında 165 girişime 139 milyon dolar yatırım yapılmıştı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı