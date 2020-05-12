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Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Helikopterin pilotu Ara George Zobayan'ın kardeşi Berge Zobayan, kazadan Kobe Bryant'ı sorumlu tuttu.

Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
12.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:57

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın vefat ettiği helikopter kazasındaki pilot Ara George Zobayan'ın kardeşi, helikopterdeki yolcuların ölümcül kazadan sorumlu olduğunu iddia etti.

Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu

"KOBE'NİN AİLESİ HAK SAHİBİ DEĞİL"

Kobe Bryant'ın, kızı Gianna'nın ve diğer dokuz kişinin geçtiğimiz Ocak ayında vefat ettiği helikopter kazasında, pilotun kardeşi Berge Zobayan, eski Lakers yıldızının uçma riskini bildiğini iddia etti ve Bryant'ın eşi Vanessa da dahil olmak üzere hayatta kalan aile üyelerinin hak sahibi olmadığını iddia etti.

Zobayan, tepeye çarptığında saatte 184 mil (296 km) hızla gidiyordu.

Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu

Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, Şubat ayında Zobayan ve Island Express'i sanıklar olarak adlandırdığı bir hatalı ölüm davası açmıştı.

Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
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