Koaceli'de yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koaceli'de yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Koaceli'de yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yağış sonrası dereden İzmit Körfezi'ne akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yağış sonrası dereden İzmit Körfezi'ne akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

Kentte etkili olan yağışın ardından Beyoğlu Deresi'nden akan yağmur suyunun döküldüğü Kavaklı sahilinde denizin rengi değişti.

Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, bir kısmı kahverengiye dönüşen denizi izledi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kentte yağışlı havanın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hande Ataizi Seren Serengil Kerimcan Durmaz
Spor Diego Ali Koç Okay Yokuşlu Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Koaceli'de yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 13:24:57. #1.15#

title