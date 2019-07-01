KKTC'ye düşen S-200 füzesinin perde arkası

SURİYE'nin dün akşam İsrail saldırısına karşı kullandığı S-200 füzesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Taşkent köyü bölgesine düşmesinini yankıları sürerken, olayla ilgili detaylara DHA ulaştı.

Edinilen bilgilere göre Suriye, İsrail'in saldırıları üzerine S-200 füzelerini harekete geçirdi. Füzelerden biri hedefini vuramadı ve kontrolden çıkarak, Kuzey Kıbrıs'a yöneldi. Serbest uçuşa geçen S-200 füzesinin normalde 20 kilometre sonrasında kendiliğinden imha olması bekleniyordu.

Ancak füze imha olmadı, yoluna devam etti. Ada üzerinde bir süre dolaşan füze, Beşparmak Dağları'nın eteklerine yer alan Taşkent köyü bölgesine yöneldi.

Yaklaşık 200 km yol kateden Rusya yapımı füze, yere 300 metre kala infilak etti. Füzenin infilak etmesiyle bir çok parçası geniş bir alana yayıldı.

RUSYA VE SURİYE UYARILACAK

KKTC yönetimi, füze ile ilgili Ankara ile üst seviyede görüşme gerçekleştirdi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. Özersay'ın görüşmede Akar'dan, "Suriye ve Rusya ikaz edilmeli" ricasında bulunduğu öğrenildi.

UÇAKSAVARLA VURULMADI

DHA'ye bilgi veren üst düzey bir yetkili, "Füzenin enkazı için Ankara'dan gelecek habere göre hareket edilecek. Enkaz ya burada imha edilecek ya da Türkiye'ye gönderilecek. Füzenin uçaksavarla vurulduğu iddiası da doğru degil" dedi.



Kaynak: DHA

- Karahasan