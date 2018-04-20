KKTC ile Tse Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

ANKARA (İHA) – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Devletimiz ve Bakanlığımız büyümek ve gelişmek için gayret gösteren KKTC'yi desteklemeye devam edecek ve hiçbir koşulda yalnız bırakmayacaktır" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami'yi makamında ağırladı. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında "Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanındaki İşbirliği Protokolü" imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Bakan Özlü, "İşbirliği protokolü kapsamında TSE ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında standardizasyon, eğitim, muayene, gözetim, laboratuvar hizmetleri, deney, kalibrasyon, personel, helal belgelendirme gibi alanlarda işbirliğine gideceğiz. TSE faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan eğitimleri bir program dahilinde TSE verecek. Avrupa Birliği'nin temel prensiplerinden olan malların serbest dolaşımını sağlayacak standartların KKTC'de geliştirilmesi için TSE tarafından bilgi, tecrübe ve uzman desteği sağlanacak. KKTC'de yürürlüğe giren Ürün Güvenliği Yasası kapsamında yapılacak olan piyasa denetimleri neticesinde şüpheli görülen ürünlerin TSE laboratuvarlarında analizleri yapılabilecek. Bakanlık ile TSE, enerji sektöründe laboratuvar, belgelendirme ve gözetim alanında, yurtiçi ve yurt dışında, işbirliği alanlarının arttırılması için çalışmalar yapacak. Değerli arkadaşlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında birçok alanda işbirliği yapılması için Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

KKTC'nin ekonomisi ve refah seviyesinin yükselmesinin Türkiye'nin ortak ülküsü olduğunun altını çizen Bakan Özlü, "Bunun için sanayi, ürün güvenliği, bilim ve teknoloji, verimlilik, Organize Sanayi Bölgeleri ve KOBİ'ler başta olmak üzere birçok alandaki tecrübemizi, yetişmiş insan kaynağımızı ve diğer kaynaklarımızı azami ölçüde seferber etmeye hazırız. Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri ve KOBİ'lere ilişkin işbirliği fırsatlarına büyük önem veriyoruz. Devletimiz ve Bakanlığımız büyümek ve gelişmek için gayret gösteren KKTC'yi desteklemeye devam edecek ve hiçbir koşulda yalnız bırakmayacaktır. Bugün imzalanacak olan işbirliği protokolü bizim bu duruşumuzu net olarak ortaya koymaktadır. İşbirliği protokolünün tüm taraflar için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında TSE faaliyetleriyle ilgili ihtiyaç duyulan eğitimler, Bakanlık ve bünyesindeki birimlerde görev yapan personele Bakanlık ve TSE ile birlikte hazırlanacak bir program dahilinde verilecek. Ayrıca Avrupa Birliği'nin temel prensiplerinden olan malların serbest dolaşımını sağlayabilecek standartların KKTC'de geliştirilmesi ve standart biriminin güçlendirilmesi için TSE tarafından bilgi, tecrübe paylaşımı ve uzman desteği sağlanacak. İki ülke arasında yapılan bu protokol 3 yıl geçerli olacak ve taraflarca bir itiraz olmadıkça kendiliğinden aynı şartlarda uzatılacak. - ANKARA