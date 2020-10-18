KKTC'de sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yaklaşık 65'e yakın katılım oldu. Resmi seçim sonuçlarının 19.00'dan itibaren belli olması bekleniyor. KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN