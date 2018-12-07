Kkk Darbe Girişimi Davasında Tahliye Taleplerine Ret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı davada mahkeme, tüm tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Sanık ve avukatlarının tanıklarla ilgili beyanları ve tahliye taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, müzakerenin ardından ara kararını açıkladı.

Buna göre heyet, dinlenilmeyen tanıkların gelecek celse dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına, Merkez Komutanlığı yerleşkesinde çıkan çatışmaya ilişkin kamera kayıtlarının bilirkişiye gönderilmesine ve bu konuda bir rapor hazırlanmasına karar verdi.

15 Temmuz gecesi kullanıldığı belirlenen ve ele geçirilen silahlarda parmak izi incelemesi raporlarının ilgili makamlardan mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasını ve bazı sanıklar yönünden HTS kayıtlarının istenilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların mevcut hallerinin davamına hükmetti.

Davanın görülmesine 4-22 Mart 2019'da devam edilecek.