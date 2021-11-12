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Kızıltepe'de asfalt çalışması sürüyor

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Kızıltepe'de asfalt çalışması sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinin modern yollara kavuşması için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinin modern yollara kavuşması için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, sezon başında Kızıltepe ilçesi için belirlemiş olduğu 51 kilometrelik yol çalışmasını yapılan ikinci ihale ile 124 kilometreye çıkardı.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, son bir ay içerisinde ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde sıcak asfalt çalışması başlattı. Stadyum ve Tandoğan Caddelerinde tamamlanan asfaltlamanın ardından kaldırım ve çevre düzenlenme çalışmaları yakın zamanda başlayacak.

Alt yapı çalışması nedeniyle asfaltlama çalışmaları başlatılamayan Ali Ertaş Caddesinde, yol kazma çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, ilçe merkezinde şu ana kadar 11 kilometre sıcak asfalt yaptıklarını belirterek, "Şu an alt yapı çalışması tamamlanan caddelerde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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