Kızıldeniz'de Suudi Arabistan-Çin'den ortak deniz tatbikatı
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Kızıldeniz'de Suudi Arabistan-Çin'den ortak deniz tatbikatı

Suudi Arabistan ve Çin deniz kuvvetleri Kızıldeniz'de ortak tatbikat başlattı.

17.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:32
Kızıldeniz'de Suudi Arabistan-Çin'den ortak deniz tatbikatı

Suudi Arabistan ve Çin deniz kuvvetleri Kızıldeniz'de ortak tatbikat başlattı.

Suudi Arabistan Ajansına (SPA) göre, Kızıldeniz'deki Kral Faysal Deniz Üssü'nde, Suudi Arabistan ve Çin deniz kuvvetleri "Mavi Kılıç 2019" olarak adlandırılan ortak deniz tatbikatı başlattı.

Üç hafta süreceği belirtilen tatbikatın, iki ülkenin donanmaları arasında iş birliğinin artırılması, bilgi alışverişi, terörizm ve korsanlıkla mücadele konusunda kapasitelerinin geliştirilmesini hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: AA
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