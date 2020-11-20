Kızılcahamam Belediyesi kendi enerjisini üretecek
Kızılcahamam Belediyesinin, yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek için güneş enerji santrali kuracağı bildirildi.
Kızılcahamam Belediyesinin, yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmek için güneş enerji santrali kuracağı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılcahamam Belediyesi, Taşlıca Mahallesi'nde yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine güneş enerji santrali kurmak için geçtiğimiz aylarda ihale süreci tamamlanan projenin protokolünü imzaladı.
Bu kapsamda Kızılcahamam Belediyesi, 960 KWE gücünde güneş enerjisinden enerji üretecek.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, çevreci ve gelir getirici yatırımın Kızılcahamam'a hayırlı olmasını diledi.
Ürettiği enerjiyi satacak olan Kızılcahamam Belediyesi, kendisine ek gelir kapısı açmış olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan