Kızılcabölükspor Vedat ve Berke ile imzaladı
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Kızılcabölükspor Vedat ve Berke ile imzaladı

Kızılcabölükspor Vedat ve Berke ile imzaladı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Kızılcabölükspor, transferde çalışmalarına devam ediyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Kızılcabölükspor, transferde çalışmalarına devam ediyor. Ege ekibi, geçen sezon Payasspor forması giyen sol bek Vedat Saygı ve Manisa Futbol Kulübü'nden forvet Mehmet Berke Yılmaz'ı transfer etti. Daha önce Tekirdağspor, Tokatspor, Konya Anadolu Selçukspor, Osmaniyespor ve Payasspor formalarını terleten Vedat, toplamda 84 maçta forma giyerken 6 gol attı, 19 asist yaptı. 

Kızılcabölükspor forması giyeceği için çok mutlu olduğunu belirten Vedat Saygı, "Her iki taraf için de hayırlı olsun. Kızılcabölükspor forması giyeceğim için heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.Geçtiğimiz sezon TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Kırıkkale Büyük Anadoluspor formasını 24 maçta terleten santrafor Berke ise 2 gol attı 5 asist yaptı. Berke, Kızılcabölükspor forması altında başarılar kazanacağına inandığıhı dile getirdi. 


Kızılcabölükspor Vedat ve Berke ile imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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