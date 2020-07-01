Kızılay vekaleten kurban kesim bedelini açıkladı
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Kızılay vekaleten kurban kesim bedelini açıkladı

KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2020 yılı vekaleten kurban kesim bedeli için "Yurt içi için 1050 TL, Yurt dışı için 850 TL olarak belirledik.

Kızılay vekaleten kurban kesim bedelini açıkladı
01.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:41

KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2020  yılı vekaleten kurban kesim bedeli için "Yurt içi için 1050 TL, Yurt dışı için 850 TL olarak belirledik." dedi. 

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık 'Kurban Kampanyası Basın Lansmanı'nda, 2020  yılı vekaleten kurban kesim bedellerini açıklandı. Başlatılan kampanya ile vekaleti alınacak kurban hisseleriyle yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Kızılay Genel başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanyayı duyurdu. Kampanya  kapsamında Türkiye dahil 16 ülkede toplam 149 bin hisse kurban kesimi hedefleniyor. 

 150 BİN HİSSE İLE ORGANİZASYON HEDEFLİYORUZ Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık "2020 yılı talihsiz bir yıl oldu. Gecen sene 50'ye yakın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu sene sadece açlığın kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu 16 ülkede gerçekleştireceğiz. Bu sene yurt içerisinde 50 bin civarında hisse yurt dışında da 100 bin hisse ile toplamda 150 bin hisse ile bir organizasyon hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.  VEKALET BEDELLERİ YURT İÇİ 1050 TL YURT DIŞI 850 TL 

Kurban paylarının maliyetlerini açıklayan Kınık, "Yurt içi için 1050 TL, Yurt dışı için 850 TL olarak belirledik. Yurt içi ve Yurt dışı kurban bedellerinin farklı olması, yurt dışındaki tedariklerle ilgili fiyatların, dünyanın farklı yerlerinde farklılık arz etmesi ve toplam havuzun ortalamasının 850 TL olması.  Yurt içindeki 1050 lira ise, Türkiye içinde Kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanlarımızın et ağırlığının diğer hayvanlardan çok daha yüksek olmasından kaynaklanıyor " dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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