Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası
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Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası

25.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:44
Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası

MHP'nin tartışma yaratan askıda ekmek kampanyasından sonra Kızılay da 'askıda pizza' kampanyası başlattı.

MHP'nin çok tartışma yaratan 'askıda ekmek' kampanyasının ardından Türk Kızılayı da özel bir pizza zinciriyle anlaşıp, 'askıda pizza' kampanyası başlattı. Trabzonlu pizza zinciri Crakers, "İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere askıya sen de bir pizza bırak" sloganıyla tanıtım yapıyor.

PİZZA FİRMASI KIZILAY'A TEKLİF GÖTÜRDÜ

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Türk Kızılayı'ndan alınan bilgiye göre pizza firması, Kızılay'a askıda pizza kampanyası için teklif götürdü. Kızılay, kampanyaya onay verildi. Buna göre 7 ilde 17 şubesi bulunan pizza firması tüm Türkiye'de günlük askıya çıkarılan pizza sayısı belirlendikten sonra İstanbul şubesi aracılığıyla pizzaları imal edip, Türk Kızılayı'nın Pendik'teki aşevine teslim edecek.

"VERİLEN HER SİPARİŞTE ASKIYA BİR ADET PİZZA ATIYORUZ"

Kızılay yetkilileri, pizzaların aş evinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara servis edileceğini bildirdiler. Crakers Pizza Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci, "Verilen her siparişte, askıya bir adet orta boy pizza atıyoruz. Her pizza ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın sadece karnını doyurmayacak, insanımıza olan inancı artıracak" dedi.

Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası
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