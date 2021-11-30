Kızılay'da şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı - Haberler
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Kızılay'da şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kızılay'da şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, çöp kutusunun yanına bırakılan valiz, bomba şüphesi üzerine polis ekiplerince kontrollü patlatıldı.

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, çöp kutusunun yanına bırakılan valiz, bomba şüphesi üzerine polis ekiplerince kontrollü patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan kontrolde valizin içeresinden kıyafet çıktı.

Olay, gündüz saatlerinde Kızılay bölgesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Çöp kutusu yanındaki valizi gören vatandaşlar, polise haber verdi. Çevresinde çok sayıda bakanlık ve kamu binası bulunan olay yerine gelen ekipler, valizin durumundan şüphelenerek güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar uyarılarak alandan uzaklaştırıldı ve valizin etrafı emniyet şeridi ile çevrildi. Ardından alana bomba imha uzmanı ekip sevk edildi. Atatürk Bulvarı, iki yönlü araç ve yaya geçişine kapatıldı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli valize fünye yerleştirdi. Polis megafonundan 'kontrollü patlama' anonsu yapılmasının ardından valiz kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan kontrolde valizin içeresinden kıyafet çıktı.

Görüntü dökümü

- Kontrollü patlatma

- Valizin kontrol edilmesi

Haber :  ANKARA, -


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