Kızılay'a plazma bağışı yaparak bir değil üç kez kahraman oldu…

Koronavirüsü yenen Mersinli Avukat Gürol Kurt, kanında virüse karşı oluşan antikorun başka hastalara şifa olması için Adana Kızılay'a 3'ncü kez bağış yaptı.

Kızılay Adana Şubesi, bağışçıları bulundukları kentten alıp Adana'ya getiriyor, bağışın ardından yeniden evlerine kadar götürüyor. Bu kapsamda Mersin'den alınarak Adana'ya getirilen Avukat Gürol Kurt 3'ncü kez, tekstil işçisi Şafak Keskin ise ilk bağışını yaparak kahraman oldu.

Kahramanların bağışına eşlik ederek, plaket verip kutlayan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Türk milletinin dünyaya model olan yardımseverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

"Koronavirüs kapmış, tedavi olmuş ve sağlığına kavuşmuş kişilerin kanlarında virüse karşı bir antikor oluşur. Bu destekleyici tedavi metodu ile iyileşen kişilerden alınan ve içinde antikor bulunduran plazma, yoğun bakımda tedavi gören hastaya nakledilerek o kişinin virüs ile mücadelesine destek sağlanmış olur" diyen Başkan Saygılı, şifaya vesile olacak plazma bağışçılarının her birinin birer kahraman olduklarına vurgu yaptı.

Plazma bağışının, bağışçı için hiçbir riskinin bulunmadığını belirten Başkan Ramazan Saygılı, "Aferez işlemi esnasında kanın ayrıştırılması için kullanılan setler tek kullanımlık ve sterildir. Setler kapalı sistem olarak çalışır. Kanın cihazla bile teması söz konusu değildir" dedi.

Başkan Ramazan Kaygılı, son derece steril ortamlarda ve deneyimli bir ekiple alınan plazma bağışının önemine dikkati çekerek, kimlerin bağışta bulanabileceklerini ise şöyle açıkladı:

"Çok özetle; Plazma bağışı yapacak kişilerin enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gereklidir. Bağıştan14 gün öncesinde bu kişilerin klinik semptomları tamamıyla ortadan kalkmış olmalı.

18-60 yaş arası bağışçılar, erkek ya da gebe kalmamış kadın bağışçılar (düşük yapmamış, kürtaj olmamış.) COVID-19 virüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireylerin COVID-19 enfeksiyonu tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu olmalıdır.

Bunula beraber; Hastanede yatarak tedavi gören bağışçı adayının COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olduğunu gösteren nazofarengeal swab örneğinden çalışılmış moleküler test sonuçlarının "NEGATİF" ve klinik belirtilerinin tam düzelmesinin üzerinden en az 14 gün geçmiş olmalı."

İşlemin, tam kan bağışından farkının olmadığını belirten Başkan Ramazan Saygılı," Aferez denilen yöntemle; kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır ve diğer bileşenler bağışçıya geri verilir. 45-60 dakika süren bir işlemdir" dedi.

Sağlık Bakanlığının bağışlanan plazmaların hangi hastalara verileceği konusunda bir bekleme listesi oluşturduğunu belirten Saygılı, "Toplanan plazmalar bu listeye göre hastalara ulaştırılmaktadır. Bu işi Sağlık Bakanlığımız yönetmekte ve bizler de onların gösterdiği noktalaradağıtımları yapmaktayız" bilgisini verdi.

Kaynak: Bültenler