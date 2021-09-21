'Kızdan güreşçi olmaz' diyenleri utandıran şampiyon

Antalya'da çiftçilikle uğraşan ailesine serada çalışarak yardım eden Ümmühan Duran (17), plaj güreşinde 15 gün içerisinde Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa üçüncülüğü kazanmanın gururunu yaşadı. Dünya şampiyonasında altın madalya hedefleyen milli sporcu, "'Kızdan güreşçi olmaz' diye eleştiriyorlardı. Şampiyonluklar kazandıktan sonra bunu söyleyenlerin tebrik etmesi, herkesin kutlaması beni gururlandırdı. Ayaklarımın üzerinde durup, şampiyon oldum. Çok gururluyum" dedi.

Antalya'da yaşayan Ümmühan Duran, 6 yıl önce kardeşinin antrenmanını izlerken güreşe başlamaya karar verdi. Anne ve babasının desteğiyle antrenmanlara başlayan Ümmühan, elde ettiği başarılarla ailesinin gururu oldu. Minder güreşinde Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda 2017 yılında ikincilik, aynı şampiyonada 2018'de üçüncülük kazanan Ümmühan, 2019'da Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Ümmühan iki yıl önce Bulgaristan'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda da üçüncülük elde ederek başarılarını artırdı.

ÜMMÜHAN DURAN: AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURUP, ŞAMPİYON OLDUM

Kardeşi sayesinde güreşe başladığını, şampiyonluklar kazansa da antrenmanlardan kalan zamanlarda serada çalışarak ailesine yardım etmeyi sevdiğini belirten Ümmühan, "Kardeşimin antrenmanını izlerken güreş yapmak isteyip, ben de antrenmanlara başladım. 6 yıldır güreş branşıyla uğraşıyorum. Minder güreşinde birçok başarım oldu. Türkiye üçüncülüğü, ikinciliği ve şampiyonluğum var. 2019'da Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Daha sonra plaj güreşi antrenmanlarına başladım. Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü kazandım. Dünya şampiyonasında hedefim altın madalya kazanmak. Antrenmanlardan arta kalan zamanlarda çiftçilikle uğraşan aileme serada çalışarak yardım ediyorum" diye konuştu.