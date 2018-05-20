Kızartma Yağlarından Ekonomiye 2,8 Milyon Lira Destek Sağlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk "Temiz Çevre Engelsiz Hayat" projesi kapsamında toplanan 615 bin litre bitkisel atık yağdan 492 bin litre biyodizel üretildiğini, elde edilen gelir ile engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını ve kızartma yağlarından ekonomiye 2 milyon 814 bin TL destek sağlandığını belirtti.

"KANALİZASYONLARIN TIKANMASI DA ÖNLENİYOR"

Kanalizasyonların yüzde 65 oranında lavaboya dökülen yağlardan dolayı tıkandığını, bitkisel ve hayvansal atık yağların kaynakta ayrı toplandığında; kanalizasyonların sık aralıklarla tıkanmasının önleneceğini dile getiren Öztürk, bu atıkların kaynaktan ayrı toplandığında kanalizasyon ömrünün 40 ile 50 yıla kadar uzayabileceğini bildirdi. Öztürk, kızartma yağlarının toplanmadığı yerlerde kanalizasyon ömrünün 5 yıla kadar düştüğünü de sözlerine ekledi.

Bu yağların toplanması ile atık su arıtma tesislerinin daha verimli çalışacağını belirten Öztürk, bitkisel ve hayvansal atık yağların toplanması ile çevre kirliliğinin azalacağını, atık suların yüzde 25 daha az kirleneceğini, çöp depolama alanlarında yangın oluşmasının önleneceğini ve yeni bir istihdam alanı oluşturacağını vurguladı.

"FOSİL YAKIT YERİNE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ARTIRIYOR"

Öztürk ayrıca, bu yağların geri dönüşümü sayesinde motorin gibi fosil yakıt yerine yenilebilir enerji, yani biyodizel üretildiğini ve bunun ulaşımda kullanılarak sera gazı emisyonunun yüzde 90 oranında azalttığının altını çizdi.

Geri dönüşüm ile insan sağlığı için çok tehlikeli olan illegal yağ üretiminin de önüne geçileceğini söyleyen Öztürk, "Bu sayede bunların pasta börekte kullanılması engellenmiş olur" diye konuştu.

"PROJE 45 İLDE AKTİF HALE GETİRİLDİ"

Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

"2013 yılında hayata geçirmiş olduğumuz proje kapsamında; camilere, İlkokullara, ortaokullara, bazı liselere toplamda 24 bin adet atık yağ bidonu yerleştirdik. Projeyi 45 ilde aktif hale getirdik. Hazırlanan kamu spotları, tanıtım filmleri ve broşürler ile projenin geniş kitlelere ulaşmasını sağladık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve ekiplerimizin gayreti ile projede büyük başarı sağladık. Kızartma yağlardan ekonomiye 2 milyon 814 bin TL katkı sağladık. Misyonumuz, bitkisel ve hayvansal yağların lavaboya dökülmesini önlemektir. Tüm belediyeleri bitkisel ve hayvansal yağları kaynakta ayrı toplamaya davet ediyorum. Projeye tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyorum."