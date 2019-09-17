17.09.2019 15:06

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye'nin katkılarıyla, kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemek üzere başlatılan "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında kente gelen eğitim tırı Ordulu kadınlarla buluştu.

Coca-Cola'dan yapılan yazılı açıklamada, kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi kapsamında hayata geçirilen Kız Kardeşim Eğitim Tır'ının 2019 eğitimleri için yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yıl sonuna kadar 13 ilde eğitim vermeyi planlayan tırın 16 Eylül'de Ordulu kadınlarla buluştuğu ifade edildi.

Proje kapsamında bugüne kadar 30 ilde 11 binden fazla kadın ile bir araya gelindiği kaydedilen açıklamada, büyük ilgi gören eğitim programında 15-55 yaş arası kadınlara tır içinde bir gün boyunca ebeveyn ve bilgi güvenliği konularında bilgiler aktarıldığı belirtildi.

Eğitim tırının eylül, ekim ve kasım aylarında da yollarda olacağı aktarılan açıklamada, "Kız Kardeşim Eğitim Tır'ı 2019 yılı çalışmaları kapsamında Ordu'dan sonra Trabzon, Kayseri, Elazığ, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Nevşehir, Isparta, Denizli, Aydın, Bursa ve Kırklareli olmak üzere toplam 13 proje iline ulaşacak." denildi.

Yıl sonuna kadar 9 bin kadına kadına ulaşacak

Kaynak: AA