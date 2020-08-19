Kıyıköy nerede? Trakya Kıyıköy hangi ile bağlı? Kıyıköy haritası
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Kıyıköy nerede? Trakya Kıyıköy hangi ile bağlı? Kıyıköy haritası

Kıyıköy, Trakya'da yer alan bir kasabadır. Türkiye'nin Karadeniz'de başladığı sondaj çalışmaları ile Kıyıköy de gündeme geldi. Kırklareli'ne bağlı kasaba olan Kıyıköy, 1987 yılında belediye oldu. 2015 yılı nüfus sayımına göre ise toplamda bin 948 kişi yaşamını sürdürüyor. Peki, Kıyıköy hangi ilde?

Kıyıköy nerede? Trakya Kıyıköy hangi ile bağlı? Kıyıköy haritası
19.08.2020 20:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:13

Kıyıköy, Karadeniz'de yer alan Kırklareli'ne bağlı sahil kasabasıdır. Vide ilçesine bağlı olan kasaba, ilçe merkezine 36 kilometre uzaklıktadır. Pabuçdere ve Kazandere dereleri de bu kasabadan Karadeniz'e akıyor. Peki, Kıyıköy konumu neresi? İşte, Kıyıköy haritası...

KIYIKÖY NEREDE?

Kıyıköy, Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır. 1987 yılında belediye olmuştur ve 2015 yılındaki nüfus sayımına göre, 933 kadın ve 1015 erkek olmak üzere toplam nüfusu 1948 kişidir.

KIYIKÖY KONUMU

KIYIKÖY TARİHİ

Edirne Vilayet Matbaası Müdürü Şevket Dağdeviren'in yazdığı 1892 tarihli salnameye göre; Midye Karadeniz kıyısında, Kırkkilise sancağına bağlı küçük bir kazadır. Kasabası 1600 nüfuslu olup, iki tarafından denize inen derelerin birleştiği yerdeki yükseklik üzerine kuruludur. Kaza, 3000 nüfusu ve hükûmet konağı olan Samako nahiyesi, bir çiftlik, 5 köy ve kasabadan oluşmuştur. Kaza içinde 1444 evde 7138 nüfus vardır.

Kasabada; 1 şeriat mahkemesi, dökümhane, hükûmet dairesi, telgrafhane, belediye, gümrük, I. Sultan Selim'in yaptırdığı bir cami ile başka bir cami ve mescit vardır.

Kaza içinde 7 han, 93 mağaza, 98 dükkan, 25 kahve, 8 fırın, 63 ahır, 4 kayıkhane, 7 çömlekhane, 4 kiremithane, 26 değirmen, 4 dalyan, 5 dolap, 2 kuyu, 8 çeşme, 2 ayazma, 2 harap hamam, 5 kömür ocağı, 43 samanlık 6 kilise, 4 okul 2 metropolithane, 2 İslam ve 5 Hristiyan mezarlığı, 3 manastır, 4 ambar, 255 harman yeri, 5471 tarla, 13 çayır, 1480 bağ, 123 bahçe, 58 bataklık, 2 otlak, 4 mera, 48 koru vardır. Kazadan 300 kıye kalkan balığı, 2560 adet torik, 60000 palamut ve 1919005 çiroz balığı ihraç edilir.

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