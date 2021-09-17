Kıvırcık Koyun ve Maltız Keçisi Halk Elinde Hayvan Islahı Projeleri değerlendirildi

Kırklareli'nde Kıvırcık Koyun ve Maltız Keçisi Halk Elinde Hayvan Islahı projelerinin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırklareli'nde 2011 yılından bu yana yürütülmekte olan Kıvırcık Koyun Irkının Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi ve 2016 yılından bu yana yürütülmekte olan Maltız Keçisi Irkının Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında Kırklareli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve proje yetiştiricilerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 3'üncü 5 yıllık döneme giren Kıvırcık Koyun Irkının Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi ve 2'nci 5 yıllık döneme giren Maltız Keçisi Irkının Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi'nin son durumları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Projeler kapsamında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de konuşuldu. - KIRKLARELİ

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