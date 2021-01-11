Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz kimdir? Eren Özütemiz kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?
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Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz kimdir? Eren Özütemiz kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

11.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:53
Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz kimdir? Eren Özütemiz kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

Kıvırcık Ali'nin oğlu olan ve şarkıcılığa devam eden Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz kimdir? Eren Özütemiz kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

Sesi, şarkıları ve besteleri ile herkesin gönlünde taht kurmuş Kıvırcık Ali, ölümünden sonrada unutulmadı. Babasının izinden giden Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz kimdir? Eren Özütemiz kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

KIVIRCIK ALİ'NİN OĞLU EREN ÖZÜTEMİZ KİMDİR?

Kıvırcık Ali'nin oğlu olan Ali Özütemiz, babasının ölümünden sonra yayımlanan Onbir Bir İkibinonbir/ Veda isimli 16 Mart 2011 tarihli stüdyo albümü, yayımlandığı yıl 60.000 adet satılarak Türkiye'de yılın en çok satılan sekizinci yerli albümü oldu. Albümdeki "Al Ömrümü" şarkısında Yıldız Tilbe yer aldı ve albümün bitiş şarkısı olan "Kimim Kaldı"yı oğlu Eren Özütemiz besteledi ve söyledi. Kalan Müzik'in 30 Mayıs 2014 tarihli derleme albümü Aleviler'e Kalan II'de Kıvırcık Ali'nin "Ben Melanet Hırkasını" şarkısı yer aldı.

17 Eylül 2014'te Hasret isimli yayımlanmamış kayıtlarından oluşan bir derleme albüm İber Müzik etiketiyle yayımlandı.[48] Bu albümde, Gül Tükendi, Ben Tükendim'den önce kaydedilip yayımlanmayan şarkıları ve stüdyo albümlerinde yedek olarak kaydedilip albümde yer verilmeyen parçaları yer aldı. Kayıtlarda vokal olduğu gibi bırakılırken müzik yeniden kaydedildi. Albümde Aşık Hüdai, Aydın Öztürk, Dursun Ali Akınet, Mahmut Erdal, Maksut Koca ve Yusuf Hayaloğlu gibi sanatçıların sözlü eserleri yer aldı. Albümdeki "Sen Yalan mıydın" parçasının klibi Caner Erzincan'ın Mar isimli filminin kesitlerinden oluşturuldu. Albüm, 2014'te 11.985 adet satılarak Türkiye'de yılın en çok satılan 37. yerli albümü oldu. 12 Haziran 2017'de Sevdiklerim isimli ikinci derleme albümü İber Müzik etiketiyle yayımlandı. Özütemiz'in orkestrasıyla çaldığı canlı kayıtlardan derlenen albümde Ahmet Kaya'nın iki şarkısı ve Sezen Aksu'nun "Belalım" şarkısı yer aldı. 26 Kasım 2018'de Kıvırcık Ali'nin bestelerinin de yer aldığı, oğlu Eren Özütemiz'in ilk albümü Senden Kalan İber Müzik etiketiyle yayımlandı.

EREN ÖZÜTEMİZ ŞARKILARI

Saçlarına Yıldız Taktım

Dün de Ağladım Bugün de

Ağlar Oldum

Gurbet Ellerde

Babam

Dokunma Felek

Yaralarım [Canlı Kayıtlar]

Canlı Kayıtlar (feat. Ecem Özütemiz) · 2019

Kimim Kaldı

Belli Değil

Garipçe

Ben Ölmekteyim/ Annem

Sürünesin

Gülüm Gel Ömrüm Gel

Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz kimdir? Eren Özütemiz kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?
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