Amerikalı İş Kadınları Kıvanç Tatlıtuğ'un Her Adımını Takip Ediyor
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u, Amerikalı hayranları adım adım takip ediyor. Tatlıtuğ'un hayranları site açarak, dizilerin çekildiği tarihi semtlere gezi düzenledi.
Yer aldığı dizilerle yurtdışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Amerika'da ve Kanada'da yaşayan hayranları sevgilerini ilginç bir hamle ile gösterdi. 10 Amerikalı iş kadını Tatlıtuğ için bir internet sitesi açarak bir araya geldi.
HER ADIMINI TAKİP EDİYORLAR
Amerikalı kadın hayranlar 'kivancnorthamerica' adlı internet sitesini kurdu. Yakışıklı oyuncunun her adımını platformda paylaşıyorlar. Hatta Amerikalı iş kadınları İstanbul turu da düzenlemeye başladı. İlk kafile geçtiğimiz günlerde ilk kez mega kente geldi.
DİZİLERİN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ SEMTLERİ GEZDİLER
10 Amerikalı iş kadını, Kıvanç Tatlıtuğ adına internet sitesi açtı, İstanbul turu düzenledi. Amerikalı kadınlar, dizilerin çekildiği tarihi semtleri gezdi.
BÜYÜK RAĞBET GÖRDÜ
Tura katılanlar oyuncunun bugüne kadar rol aldığı dizilerin semtlerini gezdi. Geziden fotoğrafları internet sitesinden an be an paylaşan hanımlar, diğer bir tur için büyük bir rağbet gördü.
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çarpışma güzel dizi neden Reyting alamıyor anlamadımCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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gerçekden yakışıklı amaCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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üf altı üstü 4-5 kadın sizde allah aşkına yaCevap Yaz 8 3 Yayından KaldırAMA NİYE ÖYLE DİYORSUN Kİ ŞİMDİ: Ne dedik yani, birşey mi dedik. Sanki yedik, al işte küstüm banane banane1 Yayından Kaldır
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fakat kivan hiç güzel dizi ve snema filmini seçemiyorCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır