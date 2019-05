Amerikalı İş Kadınları Kıvanç Tatlıtuğ'un Her Adımını Takip Ediyor

Yer aldığı dizilerle yurtdışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Amerika'da ve Kanada'da yaşayan hayranları sevgilerini ilginç bir hamle ile gösterdi. 10 Amerikalı iş kadını Tatlıtuğ için bir internet sitesi açarak bir araya geldi.

Amerikalı kadın hayranlar 'kivancnorthamerica' adlı internet sitesini kurdu. Yakışıklı oyuncunun her adımını platformda paylaşıyorlar. Hatta Amerikalı iş kadınları İstanbul turu da düzenlemeye başladı. İlk kafile geçtiğimiz günlerde ilk kez mega kente geldi.

10 Amerikalı iş kadını, Kıvanç Tatlıtuğ adına internet sitesi açtı, İstanbul turu düzenledi.

Tura katılanlar oyuncunun bugüne kadar rol aldığı dizilerin semtlerini gezdi. Geziden fotoğrafları internet sitesinden an be an paylaşan hanımlar, diğer bir tur için büyük bir rağbet gördü.