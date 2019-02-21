Kitaplarda ve Dergilerde Kdv'yi Sıfırlayan Kanun Teklifi Kabul Edildi

Kitaplarda ve dergilerde KDV'yi sıfıra indiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklife göre emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye gelir testine tabi tutulamayacak. Poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere kitap ve dergilerde Katma Değer Vergisi (KDV) sıfıra inecek. Can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kurallara aykırı davranan sivil havacılık personeli, İçişleri Bakanlığına bildirilecek. Teklifle cumhurbaşkanı cep telefonu üzerindeki Özel Tüketim Vergisi oranını belirleyebilecek.

11 Eylül 2014 tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının alt iş yerlerinde bu tarihten sonra geçen süreye ilişkin olarak kıdem tazminatı ödemeleri alt işveren tarafından yapılmayacak. 1 Şubat-30 Nisan tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için devlet tarafından 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Çiftçilerin borç yapılandırmasındaki destek arttırılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA