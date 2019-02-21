Kitap ve Dergilerde Kdv'yi Sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...

Kitap ve Dergilerde Kdv'yi Sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...

IHAAW233521-SIY/21-02-2019- Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kitap ve Dergilerde Kdv'yi Sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik...

IHAAW233521-SIY/21-02-2019

- Kitap ve dergilerde KDV'yi sıfırlayan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 21.02.2019 23: 35: 21 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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