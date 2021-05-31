Kısıtlamalar kalkıyor mu? Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? Gözler 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı kararlarında

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Kabine öncesi "kısıtlamalar kalkıyor mu? kısıtlamalar ne zaman kalkıyor?" Soruları gündeme geldi. 17 Mayıs tarihinden sonra Türkiye'de 2 haftalık kademeli normalleşme sürecinin son gününe gelindi. İşte 1 Haziran 2021 tarihinde olası normalleşme takvimi….

Kısıtlamaların ne zaman kalkacak sorusu ile sokağa çıkma yasağı ve işletmelerin tam anlamıyla açılacağı tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile kontrolleri sağlanan kısıtlamaların ne zaman kalkacağı, normalleşme sürecine ne zaman girileceği merak ediliyor. Peki, kısıtlamalar ne zaman kalkacak ve normalleşme ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KISITLAMALAR KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'e kadar Kademeli Normalleşme tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgilere göre bu hafta kademeli normalleşme döneminin son hafta sonu yasağı uygulanacak. 1 Haziran'dan sonra kısıtlamaların devam edip etmeyeceği ise kabine toplantısının ardından belli olacak.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

AŞI OLMA ORANI KISITLAMALARA YÖN VERECEK

Kış aylarında testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20'lere dayanmışken, bu oran yüzde 4'e kadar geriledi. Aktif vaka sayısı 600 binden, 120 bine düştü. Uzmanlar, bunun toplumdaki virüs yükünün azalması anlamına geldiğini, virüsü bulaştıracak kişi sayısı ne kadar az olursa, yayılımın da o kadar yavaş ve düşük olduğunu anımsattı.

Vaka sayısının tam kapanmanın etkisiyle bir süre gerileyeceği, ardından duraklamaya gireceği ve sonra yükseleceği değerlendiriliyor. Yükselişin, denetimlerle kontrol altında tutulması ve 15 binin üzerine çıkmaması gerektiği ifade ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genel olarak iki haftada bir defa yapılıyor. Son Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. Kesin bir açıklama olmamakla beraber yeni kabine toplantısının önümüzdeki hafta 31 Mayıs veya 1 Haziran tarihlerinde yapılması bekleniyor. Ancak tekrar belirtmekte fayda var ki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.