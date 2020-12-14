Kısıtlama sonrası yollarda hareketlilik başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlama sonrası yollarda hareketlilik başladı

14.12.2020 09:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:28

Kısıtlama sonrası yollarda hareketlilik başladı Korana virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama sabah 05.00 itibariyle sona erdi.

Kısıtlama sonrası yollarda hareketlilik başladı

İSTANBUL - Korana virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren kısıtlama sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Yenibosna e-5 üzerinde araçlar yerlerini alırken yollarda hareketlilik başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle araçlar yollardaki yerlerini aldı. Yenibosna E-5 üzerinde Avcılar ve Cevizlibağ istikametine doğru yoğunluk oluştu. Oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle trafik kimi zaman durma noktasına geldi. İşlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar da üst geçitlerde yoğunluk oluşturdu. Metrobüs ve otobüse binmek isteyen vatandaşların duraklarda beklediği sırada sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

Kısıtlama sonrası yollarda hareketlilik başladı
Kısıtlama sonrası yollarda hareketlilik başladı
Kısıtlama sonrası yollarda hareketlilik başladı
Kısıtlama sonrası yollarda hareketlilik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sağanak sonrası ağaç yola devrildi
Sağanak sonrası ağaç yola devrildi
Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
Son dakika haberi: Kısıtlama başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik drone'la görüntülendi
Diyarbakır'da kısıtlama denetimleri başladı
Diyarbakır'da kısıtlama denetimleri başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ziya Selçuk İlham Aliyev Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Cemal Hünal Defne Samyeli Haluk Bilginer
Spor Adem Ljajic Pierre Webo Abdullah Avcı Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aralık Otomobil Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlama sonrası yollarda hareketlilik başladı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 09:35:40. #1.15#
title