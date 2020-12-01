Kışın geçit vermeyen yolda kış lastiği denetimi
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Kışın geçit vermeyen yolda kış lastiği denetimi

01.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:53

Kışın geçit vermeyen yolda kış lastiği denetimi Tokat'ta kış aylarında geçit vermeyen yolda polis ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

Kışın geçit vermeyen yolda kış lastiği denetimi

TOKAT - Tokat'ta kış aylarında geçit vermeyen yolda polis ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık tarihi itibariyle başladı. Kış mevsiminin çetin geçtiği Tokat - Sivas il sınırında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidini kullanan sürücülere yönelik uygulama yapıldı. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar bölge trafik ekipleri tarafından Geyraz mahallesinde durdurularak denetim gerçekleştirildi. Otobüs ve çekici türü araçların lastiği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Yapılan uygulamada ayrıca araç sürücülerine korona virüs tedbirleri kapsamında 'HES' kodu sorgusu da yapıldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, araç sürücülerini kış lastiği uygulaması hakkında bilgilendirdi. Kış lastiği diş derinliğinin 4 milimetrenin altında olmaması gerektiğini belirten Bozkurt, kurallara uymayanlara 776 lira ceza kesileceğini kaydetti.

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Ağır vasıta şoförü Mehmet Sait Usta ise ekonomik nedenlerin kış lastiği kullanma şartlarını zorladığını belirterek, "Kış lastiği uygulaması çok güzel ama ekonominin biraz zor durumda olmasından dolayı yeterli seviyede lastiklerimizi değiştiremiyoruz. Bu türlü bir sıkıntımız var. Ama lastik, kışın hayati önem taşıyor. Kış lastiği olmadığı zaman zincirde fayda etmiyor" diye konuştu.

Kışın geçit vermeyen yolda kış lastiği denetimi
Kışın geçit vermeyen yolda kış lastiği denetimi
Kışın geçit vermeyen yolda kış lastiği denetimi
Kışın geçit vermeyen yolda kış lastiği denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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