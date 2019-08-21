Kısa vadeli dış borç stoku arttı

21.08.2019 15:06

Kısa vadeli dış borç stoku Haziran sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artışla 122,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Haziran ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri verisini paylaştı. Buna göre, Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5 oranında artışla 122,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,1 oranında azalarak 57,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10 oranında artarak 59,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.



Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,3 oranında azalarak 10,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,4 oranında artarak 20 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,3 oranında artışla 13,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında azalışla 13,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.



Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,8 oranında artarak 41,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.



Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,1 oranında artarak 23,4 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,0 oranında artarak 93 milyar ABD doları oldu.



Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında azalarak 46,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 10,8 oranında artarak 75,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. 2018 yıl sonunda 99 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 63,6 oranında azalışla 2019 Haziran sonu itibarıyla 36 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 818 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.



2019 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,5'i ABD doları, yüzde 30,7'si Euro, yüzde 13,1'i TL ve yüzde 5,7'si diğer döviz cinslerinden oldu.



2019 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 179,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,8 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,5, Merkez Bankası'nın yüzde 3,6, özel sektörün ise yüzde 77,9 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA