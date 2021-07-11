Kırtasiyeciler eylül ayını bekliyor
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Kırtasiyeciler eylül ayını bekliyor

Kırtasiyeciler eylül ayını bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Korona virüs dolayısıyla bu yıl okulların çoğunlukla kapalı olmasından dolayı işleri durma noktasına gelen kırtasiye esnafı, eylül ayında okulların açılmasını dört gözle bekliyor.

Korona virüs dolayısıyla bu yıl okulların çoğunlukla kapalı olmasından dolayı işleri durma noktasına gelen kırtasiye esnafı, eylül ayında okulların açılmasını dört gözle bekliyor.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Online olarak devam eden eğitimle alakalı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, vaka artışı yaşanmazsa 6 Eylül itibarıyla okulların yüz yüze eğitime dönebileceğini ifade etmişti. Vaka sayılarındaki düşüş ve yapılan açıklamalar başta öğrenci olmak üzere birçok vatandaşı mutlu etti. Okulların açılma ihtimali eğitim araç ve gereçleri satan kırtasiye sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Uzun süredir kapalı kalan okullardan dolayı satış yapamayan kırtasiye esnafı, okulların açılmasını dört gözle bekliyor.

16 yıllık kırtasiyeci Yusuf Kaplan, okulların açılma ihtimalinin kendilerini umutlandırdığını belirtti. Yaklaşık bir buçuk yıldır işlerinin düşük olduğunu ifade eden Kaplan, "1 Temmuz itibarıyla açıklanan yeni kararlar bize umut verdi. Açıkçası biz böyle bir kararı bekliyorduk. İşlerimizde henüz bir değişiklik olmasa da psikolojik olarak rahatlattı. Her şey planlandığı gibi giderse eylül ayında açılacak okul, dershane ve kurslarla işlerimiz yeniden hareketlenecektir. Biz bütün hazırlık ve yatırımımızı buna yönelik yaptık. Eğer aksi bir durum olursa ciddi anlamada sıkıntıya gireceğiz. Çünkü 1,5 yıl sıkıntılı bir süreç geçirdik, yine 1 yıl daha kapanmayı sektör olarak kaldıramayız. Ama bizim öngörümüz açılacağı yönünde umarım da öyle olur" dedi. - ESKİŞEHİR

Kırtasiyeciler eylül ayını bekliyor
Kırtasiyeciler eylül ayını bekliyor
Kırtasiyeciler eylül ayını bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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