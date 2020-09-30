Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı
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Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı

30.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:58
Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı

Kırşehir Belediyesi, gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isterken astığı afişle sosyal medyanın diline düştü. Belediye binasına asılan afişte hesap hatası yapıldı.

Kırşehir'de CHP'li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun gelir gider tablosundaki değişimi belediye binasına astırdığı afişte yer alan hesapta yapılan hata, Kırşehirli vatandaşların tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Belediye binasına astırılan hesapta yapılan hata, sosyal medyada yankı buldu. Yanlış hesabı fark eden AK Parti eski Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, "Koskoca belediyeyi yönetiyorlar 5 tane rakamı alt alta toplamayı bilmiyorlar" paylaşımında bulundu.

Altaş, "Matematik öğretmenim Döndü Varol'a saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bana toplamayı öğrettiği için... Koskoca belediyeyi yönetiyorlar alt alta beş rakamı toplamayı bilmiyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kırşehirli vatandaşın belediyeye 'hesap' tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HACI: Adana’nın bu kadar borcu yok beee. Kırşehir dediğin bir avuç il :(
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