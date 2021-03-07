Kırşehir Valisi Akın, Kovid-19 denetimlerine katıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve beraberindekiler kontrollü normalleşme süreciyle "Haftalık Tematik Denetim Faaliyetleri" kapsamında alınan tedbirleri denetledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hareketliliğin yoğun olarak yaşandığı kent pazarı ve çevresindeki esnafları denetleyen Vali Akın, esnaflara ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Denetim sırasında konuşan Akın, kurallara uyulmaması halinde yeni kısıtlamaların gündeme gelebileceğini hatırlattı.

Vali Akın, "Hepimizin birbirinin sağlığından sorumlu olduğu bu süreçte, vatandaşlarımız tedbirleri önce kendileri almalı, esnaflarımız da iş yerlerinde gerekli kurallara hassasiyet göstermelidir. Son zamanlarda mücadele kapsamında alınan kararlarla ilimizde bazı kısıtlamaları kaldırdık. Tedbirlere uyarsak kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesine engel oluruz. Tüm vatandaşlarımızdan kurallara uymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde Vali Akın'a İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner