Kırşehir'de saman yüklü tır yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de saman yüklü tır yandı

Kırşehir'de saman yüklü tır yandı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de saman yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu.

Kırşehir'de saman yüklü tırda çıkan yangında hasar oluştu.

M.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırın dorsesinde, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Kaman yol ayrımı yakınlarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine M.A, tırı yol kenarına park ederek, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Kırşehir ve Kaman belediyeleri itfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.

Yangın nedeniyle kara yolu da bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

'Kirayı alamayınca evi yaktı' iddiası
'Kirayı alamayınca evi yaktı' iddiası
Sosyal medya hesabından Afgan esnafı hedef gösteren milletvekili Ümit Özdağ'a tepki yağıyor
Sosyal medya hesabından Afgan esnafı hedef gösteren milletvekili Ümit Özdağ'a tepki yağıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Gervinho Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kırşehir'de saman yüklü tır yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:23:45. #1.15#

title